Стало известно, что ЦСКА отказался продавать Головина в "Ювентус" за сумму меньше 20 миллионов

Экс-глава селекции в ЦСКА Максим Дюков рассказал, куда мог уйти Александр Головин до перехода в "Монако".
Фото: Rusfootball.info
"На 100 процентов были уверены, что Саша уйдет в "Челси", "Ювентус" или "Монако". Причем от итальянцев первое предложение поступило еще до ЧМ. Но сумма оказалась неприемлемой для ЦСКА. Гораздо ниже, чем 20 миллионов евро.

Саша сделал правильный выбор. Я был в числе тех, кто рекомендовал ему "Монако". Он там играет, растет и прибавляет. После ЧМ и переезда в Европу он окончательно стал лидером сборной наравне с Дзюбой. Я глубоко убежден: в "Челси" он бы не заиграл. Как можно приходить под нового тренера (Сарри), который берет на позицию Головина своего любимого футболиста (Жоржиньо)?

Думаю, через три года он переедет в Англию. Раз: его возьмут уже состоявшимся футболистом, а не подающим надежды. Два: он приедет за большие деньги. Три: очень важно приходить в топовый клуб в топовом статусе: потому что сам статус не позволит тренеру усадить тебя на лавку, это очень важно", — цитирует Дюкова "Р-Спорт".

Александр Головин перешёл в "Монако" из ЦСКА летом 2018-го года за 30 миллионов евро. Недавно 23-летний полузащитник продлил контракт с "монегасками" до 2024-го года.

В нынешнем сезоне Лиги 1 на счету Головина 3 гола и 4 результативные передачи в 25-ти матчах за "Монако".

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Теги: ЦСКА Ювентус Головин Монако Лига 1
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