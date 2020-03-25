"Тилля выписали. Он прошел все необходимые процедуры, с ним все хорошо. У него ничего не обнаружено", — цитирует гендиректора "Уфы" Шамиля Газизова РИА Новости.
Вчера стало известно, что футболист из Люксембурга был госпитализировал с подозрением на коронавирус. Тесты полузащитника не подтвердили наличие опасной инфекции.
Оливье Тилль в нынешнем сезоне РПЛ отдал 3 результативные передачи в 19-ти матчах за "Уфу".
Уфимцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России после 22-го тура. В активе команды Вадима Евсеева 27 очков.
В настоящий момент сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
У полузащитника "Уфы" Тилля не был подтверждён коронавирус
Полузащитник "Уфы" Оливье Тилль был выписан из больницы, куда попал с подозрением на инфекцию коронавируса.
Фото: ФК "Уфа"
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