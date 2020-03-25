Как сообщает "Спорт-Экспресс", так называемые "агенты" пытаются выйти на испанский рынок, через агентов, работающих на Пиренейском полуострове.
В настоящий момент предметного интереса к Кокорину со стороны клубов испанской Примеры нет.
Напомним, что Александр Кокорин находится в "Сочи" на правах аренды до конца сезона из питреского "Зенита". Ближайшим летом у 29-летнего форварда заканчивается контракт с "сине-бело-голубыми". Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что руководство "Сочи" желает сохранить Кокорина в клубе и предложить ему полноценный контракт.
Комментатор Геннадий Орлов вчера заявил, что Кокориным интересуется один из испанских клубов.
В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
"Сочи" теперь занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.
"СЭ": люди, представляющиеся агентами Кокорина, пытаются предлагать его испанским клубам
Люди, представляющиеся агентами форварда "Сочи" Александра Кокорина, работают над трудоустройством футболиста в один из испанских клубов.
Фото: РИА Новости
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