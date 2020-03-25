"Локомотив" собрал интернациональную символическую сборную клуба

Московский "Локомотив" запустил новый челлендж, заключающийся в сборке символических составов из игроков разных национальностей.


Команда "Локомотива" выглядит следующим образом:

Гильерме (Бразилия/Россия), Сергей Гуренко (Белоруссия), Бранислав Иванович (Сербия), Ведран Чорлука (Хорватия), Ян Дюрица (Словакия), Джейкоб Лекхето (ЮАР), Владимир Маминов (Узбекистан), Гжегож Крыховяк (Польша), Джефферсон Фарфан (Перу), Заза Джанашия (Грузия).

Клуб бросил вызов всех командам РПЛ.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в мире чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.


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Теги: Локомотив
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