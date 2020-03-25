С Вомбергаром и Уруновым, но без Зинченко. "Уфа" составила интернациональную символическую сборную клуба

Беленов ??— ФК УФА (@UfaFc) March 25, 2020
Вильям ??
Неделчару ??
Табидзе ??
Йокич ??
Пауревич??
Карп ??
Тилль ??
Урунов ??
Вомбергар ??
Игбун??
Он заключается в том, что клуб должен собрать интернациональную сборную из игроков, каждый представляющий разную страну. Выбор башкирского клуба выпал на следующих футболистов:
Беленов (Россия), Вильям (Бразилия), Неделчару (Румыния), Табидзе (Грузия), Йокич (Словения), Пауревич (Хорватия), Карп (Молдавия), Тилль (Люксембург), Урунов (Узбекистан), Вомбергар (Аргентина), Игбун (Нигерия).
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.