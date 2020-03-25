Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В России выявлено более 500 случаев заражения коронавирусом.
- В магазины при необходимости, конечно, выезжаю. Сел на машину — и через несколько минут в сетевом маркете. Но я не из тех, кто поддаётся массовому психозу и затаривает целую тележку продуктов, покупаю только то, что надо. Нужен хлеб — еду за хлебом.
Я в курсе всего, слежу за новостями по телевизору. Никогда такого не было. Ситуация действительно серьёзная, в то же время не вижу причин поддаваться панике, - цитирует Черевченко пресс-служба тульской команды.
До приостановки чемпионата "Арсенал" занимал седьмое место с 28 очками.
Черевченко: я не из тех, кто затаривает целую тележку продуктов. Нужен хлеб — еду за хлебом
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко рассказал о жизни на карантине.
Источник: ПФК "Арсенал Тула"
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