- 10 апреля мы собираемся, будем принимать какое-то решение. обстановка в стране предполагает продление паузы. Правительство и президент дадут нам разъяснение, как нам дальше действовать, отсюда будем принимать решение. Пока чемпионат приостановлен до 10 апреля. В этот день мы примем решение. Если все нормально, 24 апреля начинаем играть, но сомнения в этом есть. Будем решать проблемы по мере поступления, сейчас есть такое решение, дальше видно будет, - цитирует Айдамирова ТАСС.
Напомним, в России выявлено более 600 случаев заражения коронавирусом. Чемпионат страны был приостановлен до 10 апреля.
Гендиректор "Ахмата": 10 апреля клубы РПЛ соберутся и примут решение
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что клубы РПЛ обсудят возможность продолжения чемпионата.
Источник: ФК "Ахмат"
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