Кокорин - Азмуну: туфли можешь дать потаскать? Нападающий "Зенита" Сердар Азмун выложил новую фотографию в инстаграме. View this post on Instagram Black one??? A post shared by IAmSardar (@sardar_azmoun) on Mar 24, 2020 at 8:27am PDT Обувь иранца понравилась нападающему "Сочи" Александру Кокорину.- Туфли можешь дать потаскать, - написал форвард.Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. В России зафиксировано более 600 случаев заражения. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:07 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Сочи Зенит Азмун Кокорин Нашли ошибку в статье? Напечатать (2) 100 1 2 3 4 5