Тедеско: радуюсь тому, что тренирую великую команду

Главный тренер московского " Спартака " Доменико Тедеско рассказал о планах на будущее.

Источник: ФК "Спартак"

- Нагельсманн мечтает выиграть все титулы за 10 лет и уйти из футбола? Не знаю, лично я не делаю таких планов, жизнь непредсказуема. В конце концов, кто-нибудь ожидал, что появится коронавирус? Мне кажется, лучше всего жить сегодняшним днем. Я, конечно, стараюсь что-то спланировать, но футбол в наши дни очень быстро развивается, иногда мы забываем просто насладиться моментом. Вот сейчас, например, я радуюсь тому, что тренирую великую команду, с которой вышел в полуфинал Кубка. Самое важное — оставлять о себе хорошие воспоминания, - цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.



Напомним, из-за вспышки коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В России зафиксировано более 600 случаев заражения вирусом.