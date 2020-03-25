"Третья и четвёртая космические". Дзюба и Кокорин оценили фотографии Кержакова с отдыха Экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков выложил фотографии из отдыха в Африке. View this post on Instagram На мой взгляд, это самые лучшие фотографии с нашего зимнего сафари. ? Какая нравится больше всего? #wildcats #safari #natural #animals A post shared by Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) on Mar 25, 2020 at 4:50am PDT - третья и четвертая космические, - написал Дзюба.- На второй фотографии хорошо получился, - прокомментировал фотографии Кокорин.Напомним, чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 17:44 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Зенит Сочи Кокорин Дзюба Кержаков Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5