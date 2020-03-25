- Следующая неделя у нас полностью нерабочая. Игроки перейдут на индивидуальный режим, будут тренироваться дома. Мы предоставим им план работы, так что все будет нормально, - цитирует Сёмина "СЭ".
Напомним, "Локомотив" со вчерашнего дня закончил тренировки на базе и игроки перешли на индивидуальный план работы.
Сезон в чемпионате России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса. В России число зараженных превысило 600 человек.
Cёмин: игроки "Локомотива" перейдут на индивидуальный режим на следующей неделе, будут тренироваться дома
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о работе с игроками команды.
Источник: ФК "Локомотив"
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