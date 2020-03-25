"Мойте руки и оставайтесь дома". Карпин принял участие в акции ФИФА против коронавируса

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин принял в акции ФИФА и ВОЗ "Передай сообщение, чтобы избавиться от коронавируса".?

В ролике Карпин рассказывает об основных мерах предосторожности для снижения риска заражения коронавирусом. В частности, о необходимости частого мытья рук, дистанции при общении с собеседником, не желания трогать лицо и важности нахождения дома при плохом самочувствии.Напомним, из-за вспышки коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В стране зафиксировано более 600 случаев заражения вирусом.