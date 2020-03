"Мойте руки и оставайтесь дома". Карпин принял участие в акции ФИФА против коронавируса

View this post on Instagram

Мойте руки и оставайтесь дома: Валерий Карпин принял участие в акции ФИФА против коронавируса? ? Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин принял участие в акции ФИФА и ВОЗ «Передай сообщение, чтобы избавиться от коронавируса».? ? Наставник нашей команды в минутном ролике рассказал о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать во избежание заражения. В частности, чаще мыть руки, прикрывать рот салфеткой при кашле, не трогать лицо, стараться соблюдать дистанцию около одного метра в общественных местах, оставаться дома при плохом самочувствии.? ? Всего в акции приняли участие 28 всемирно известных футболистов и тренеров, Карпин — единственный представитель российского футбола, включенный в совместную команду ФИФА и ВОЗ.? ? #Карпин #МыРостов