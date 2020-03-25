"Мойте руки и оставайтесь дома". Карпин принял участие в акции ФИФА против коронавируса

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Мойте руки и оставайтесь дома: Валерий Карпин принял участие в акции ФИФА против коронавируса? ? Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин принял участие в акции ФИФА и ВОЗ «Передай сообщение, чтобы избавиться от коронавируса».? ? Наставник нашей команды в минутном ролике рассказал о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать во избежание заражения. В частности, чаще мыть руки, прикрывать рот салфеткой при кашле, не трогать лицо, стараться соблюдать дистанцию около одного метра в общественных местах, оставаться дома при плохом самочувствии.? ? Всего в акции приняли участие 28 всемирно известных футболистов и тренеров, Карпин — единственный представитель российского футбола, включенный в совместную команду ФИФА и ВОЗ.? ? #Карпин #МыРостов
В ролике Карпин рассказывает об основных мерах предосторожности для снижения риска заражения коронавирусом. В частности, о необходимости частого мытья рук, дистанции при общении с собеседником, не желания трогать лицо и важности нахождения дома при плохом самочувствии.
Напомним, из-за вспышки коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В стране зафиксировано более 600 случаев заражения вирусом.