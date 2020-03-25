Об этом сообщает "A Bola".
По сведениям источника, руководство "Локомотива" связывалось с Мартиншем по поводу возможности возглавить клуб.
Контракт специалиста с "Олимпиакосом" заканчивается 30 июня 2020 года, в один день с контрактом Юрия Сёмина с "Локомотивом".
Из-за вспышки коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.
"A Bola": "Локомотив" контактировал с тренером "Олимпиакоса" Мартиншем
Главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш стал одним из кандидатов на пост наставника "Локомотива".
Источник: getty images
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