Евсеев - о Симеоне: самый дорогой водитель автобуса в мире!

"Самый дорогой водитель автобуса в мире! Хотя наш уфимский автобус, думаю, немногим хуже", — написал Евсеев в своём аккаунте Instagram.
Ранее стало известно, что зарплата Диего Симеоне в мадридском "Атлетико" составляет 40,5 миллионов евро в год, что является наивысшей оплатой для главных тренеров в мире.
"Уфа" после 22-х туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Вадима Евсеева - 27 очков.
"Атлетико" располагается на шестом месте в Ла Лиге после 27-ми туров, набрав 45 очков.
РПЛ, как и испанская Примера, в данный момент приостановлена из-за распространения коронавируса.