"Взыскать с Саакяна в пользу "Зенита" убытки в размере 687 706 рублей", — приводит решение Боровичского районного суда Новгородской области ТАСС.
Кроме того, болельщик обязан заплатить пошлину в 10 тысяч рублей, которую "Зенит" заплатил за рассмотрение дела.
Также Аре Саакяну запрещено посещать футбольные матчи на полгода.
Напомним, что Саакян выбежал на поле в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (3:1) в сезоне 2018/2019, чтобы пожать руку экс-игроку "сине-бело-голубых" Мартину Шкртелу.
"Зенит" взыскал с выбежавшего на поле фаната более полумиллиона рублей
Футбольный клуб "Зенит" взыскал более 687 тысяч рублей с фаната, появившегося на поле в прошлом сезоне в матче Лиги Европы против "Фенербахче".
Фото: трансляция Матч Премьер
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