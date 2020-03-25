"Локомотив" опубликовал символическую сборную из игроков разных стран

Официальный Twitter-аккаунт "Локомотива" показал символическую сборную из игроков разных стран, выступавших за "железнодорожников" в разное время.


В нынешнем сезоне РПЛ "Локомотив" после 22-го тура занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко. От лидирующего "Зенита" подопечные Юрия Семина отстают на 9 очков.

В настоящее время матчи чемпионата России по футболу приостановлены до 10-го апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.


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Теги: Локомотив
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