"Локомотив" опубликовал символическую сборную из игроков разных стран

Символическая сборная игроков «Локо», составленная из футболистов разных стран ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) March 25, 2020
Схема: 5??-3??-2??
Гилерме ??/??
Гуренко ??
Иванович ??
Чорлука ??
Дюрица ??
Лекхето ??
Маминов ??
Крыховяк ??
Лоськов ??
Фарфан ??
Джанашия ??
А как бы выглядел твой вариант состава? ?
В нынешнем сезоне РПЛ "Локомотив" после 22-го тура занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко. От лидирующего "Зенита" подопечные Юрия Семина отстают на 9 очков.
В настоящее время матчи чемпионата России по футболу приостановлены до 10-го апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.