"Локомотив" опубликовал символическую сборную из игроков разных стран

Символическая сборная игроков «Локо», составленная из футболистов разных стран ?



Схема: 5??-3??-2??



Гилерме ??/??

Гуренко ??

Иванович ??

Чорлука ??

Дюрица ??

Лекхето ??

Маминов ??

Крыховяк ??

Лоськов ??

Фарфан ??

Джанашия ??



А как бы выглядел твой вариант состава? ?