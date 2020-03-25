"Все стараются не думать об этом, но не получается. Обратил внимание, что люди друг друга бояться начали. Обычно едешь в машине, смотришь по сторонам — улыбаются, разговаривают. А сейчас боятся повернуть голову, как бы чего не вышло. Стараюсь себя успокаивать, надеюсь, что все это закончится. Я не любитель спиртного, но можно выпить вина. За ужином несколько раз для самоуспокоения употреблял алкоголь. Любой способ подойдет.
Бывает, что человек всю жизнь спортом занимается, и раз — что-то случилось серьезное. А некоторые всю жизнь пили — и живут здоровее других. Вот и думай. Беда и ужас! Я играю постоянно в хоккей, уже полторы недели без спорта. Что делать, даже не знаю. Стараюсь удерживать себя в еде, чтобы не набрать вес. Когда травмы были в карьере, ты понимал, что после операции вернешься, знаешь когда, а ребята вокруг тренируются, играют… Сейчас вообще ничего нет", — приводит слова Мостового "Р-Спорт".
В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены все ведущие футбольные чемпионаты.
Российская Премьер-лига приостановлена, как минимум, до 10-го апреля.
По актуальным данным в мире более 450 000 зараженных коронавирусом. Погибло более 20 000 человек. В России зафиксировано 658 случаев заражения вирусом COVID-19.
"Несколько раз для самоуспокоения употреблял алкоголь". Мостовой - о коронавирусе
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, как проводит время во время распространения коронавируса.
Фото: Р-Спорт
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