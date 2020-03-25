«Я люблю Москву, это отличный город для жизни. У меня очень спокойный распорядок дня. Утром тренировки, после них, когда у меня остаётся свободное время, я стараюсь получше узнать город. Москва большая, здесь есть чем заняться, поэтому я пытаюсь изучить её в полной мере и насладиться этим опытом.
Русский язык очень отличается от португальского, особенно алфавитом. Я уже знаю несколько слов, которые помогают мне в повседневной жизни. Несмотря на то что это сложный язык, я работаю каждый день, чтобы улучшить свой русский. Надеюсь, что скоро смогу свободно на нём разговаривать", — цитирует Мариу Empower Sports.
Жоао Мариу выступает за "Локомотив" с лета 2019-го года, перейдя на один сезона на правах аренды из миланского "Интера".
В нынешнем сезоне РПЛ Мариу провёл 11 матчей за "железнодорожников", в которых забил один мяч и стал автором трёх результативных передач.
После 22-го тура "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко. Лидирующий в РПЛ "Зенит" набрал на девять очков больше.
В настоящее время сезон РПЛ приостановлен до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
Жоао Мариу: надеюсь, скоро заговорю по-русски
Полузащитник "Локомотива" Жоао Мариу рассказал, как прошла его адаптация в России.
Фото: Rusfootball.info
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