Терехин: не стало хороших нападающих. Сейчас 13-15 мячей – и ты уже царь горы

Экс-нападающий "Динамо" Олег Терехин прокомментировал выступления современных российских нападающих.
Фото: Личный архив Олега Терехина
"Я с 17 голами даже лучшим бомбардиром чемпионата не стал! В тройке-четверке финишировал. А сейчас 13-15 мячей — и ты уже царь горы. Не стало хороших нападающих. Дзюба, Смолов, дай бог, Кокорин, Комличенко, ну, Соболев еще о себе заявил — нравится этот мальчишка. А кого еще назвать из россиян?

Может, одна из причин в том, что в 90-е в чемпионате играли одни россияне — причем сколько еще на Запад уезжало! А потом наших стали теснить легионеры. Условия для подготовки молодых игроков нынче гораздо лучше, а незаурядных нападающих в разы меньше.

Я рассуждаю, не делаю никаких выводов, но нашему поколению многое давал дворовой футбол. Плюс требовательность к себе. На тренировку приходили за полтора часа, а после нее еще и оставались! Если не забивал в двух матчах подряд, переживал страшно: настрой был сумасшедшим", — приводит слова Терехина Sportbox.


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Теги: Терехин
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