"Рубин" изменил эмблему из-за коронавируса (фото)

Официальный Twitter-аккаунт казанского "Рубина" показал эмблему клуба в связи с распространением коронавируса.

Змей Зилант, символ казанского клуба, теперь изображен, находясь в доме на карантине."Рубин" призывает болельщиков по возможности соблюдать самоизоляцию в условиях вспышки инфекции.После 22-х туров казанцы занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены все ведущие футбольные чемпионаты.Российская Премьер-лига приостановлена, как минимум, до 10-го апреля.По актуальным данным в мире более 450 000 зараженных коронавирусом. Погибло более 20 000 человек. В России зафиксировано 658 случаев заражения вирусом COVID-19.