"Рубин" изменил эмблему из-за коронавируса (фото)

#НовыйАватар pic.twitter.com/3E3GjDiGKh— «Рубин» Казань (@fcrk) March 26, 2020
Змей Зилант, символ казанского клуба, теперь изображен, находясь в доме на карантине.
"Рубин" призывает болельщиков по возможности соблюдать самоизоляцию в условиях вспышки инфекции.
После 22-х туров казанцы занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.
В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены все ведущие футбольные чемпионаты.
Российская Премьер-лига приостановлена, как минимум, до 10-го апреля.
По актуальным данным в мире более 450 000 зараженных коронавирусом. Погибло более 20 000 человек. В России зафиксировано 658 случаев заражения вирусом COVID-19.