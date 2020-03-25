"С кем хочется сыграть в стыках? "Спартак"!? Я не против, будет интересно.
Сейчас надо ответственно тренироваться дома, чем я и занимаюсь. Индивидуальные планы тренировок нам выдали, и все их соблюдают, я уверен", — цитирует Сарвели пресс-служба "Чертаново".
Московский "Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
"Чертаново" располагается на третьем месте в ФНЛ, имея в своём активе 54 очка, столько же, сколько у идущих на втором месте "Химок". От лидирующего "Ротора" "Чертаново" отстаёт на два очка.
Напомним, что в настоящий момент в России из-за распространения коронавируса, как минимум, до 10-го апреля приостановлены все футбольные турниры, которые проходят под эгидой РФС.
Нападающий "Чертаново": будет интересно встретиться со "Спартаком" в стыковых матчах
Форвард "Чертаново" Владислав Сарвели сказал, что будет не против встретится с московским "Спартаком" в стыковых матчах за путёвку в РПЛ.
Фото: ФК "Чертаново"
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