Тихонов: чемпионат нужно доиграть, пускай даже без зрителей

Экс-футболист московского " Спартака " Андрей Тихонов считает, что чемпионат РПЛ должен быть продолжен.

Источник: "Матч ТВ"

- Если ситуация стабилизируется плюс-минус через полтора месяца, то чемпионат нужно доиграть, пускай даже без зрителей.



В наше время мы всегда заезжали на сборы заранее, сидели на базе безвылазно. Заберите футболистов на 1,5 месяца на базу, пускай они будут на карантине, но играйте, потому что чемпионат нужно доиграть, - рассказал экс-футболист в эфире программы "Все на Матч".



Напомним, чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса в мире. В стране зафиксировано около 800 активных случаев заболевания вирусов.