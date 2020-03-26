- Единственный его минус, на мой взгляд, — отсутствие опыта и жесткости. Семак пока не сильный тренер, даже несмотря на то, что второй год подряд может выиграть чемпионат. Он хороший человек, я очень по-доброму к нему отношусь, но это к работе тренера отношения не имеет… Он допускает много тактических ошибок. Лигу чемпионов, домашнюю игру с «Лейпцигом» напомнить? Выставить семь оборонительных игроков, "Лейпциг" — это что, "Барселона"? "Зенит" мог завершить матч куда более успешно, если бы играл в свой футбол. И тренерский штаб у него слабый.
Кстати, Семак много бы набрал вистов, если бы отстоял Кокорина. Сашу нельзя было отдавать в "Сочи"! Говорите, его отправили получать игровую практику? Бросьте! И в "Зените" у него была бы прекрасная игровая практика. Кокорин ни в чем не уступает Дриусси или Ригони. В тройке с Азмуном и Дзюбой вполне бы достойно смотрелся. Он может проделывать сумасшедший объем работы, играть с краю от бровки до бровки и реально помогать «Зениту»! Семак это прекрасно понимал, но отстоять Кокорина не смог, - цитирует Наумова "Спорт Уик-Энд".
Наумов считает, что Семаку просто сказали помолчать, поэтому он отпустил футболиста в сочинскую команду. Он также добавил, что будь на месте Семака Юрий Сёмин, то он бы устроил скандал в "Локомотиве" и добился бы своего. Наумов считает, что тренерскую позицию нужно отстаивать.
В данный момент чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В стране зафиксировано более 600 случаев заражения коронавирусом в мире.
Наумов - о Семаке: единственный его минус — отсутствие опыта и жесткости. Он не смог отстоять Кокорина
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке.
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