- В 1993 году я перешел из московского "Спартака" в дрезденское "Динамо", где играл два года. Затем ненадолго возвращался в "Спартак", после чего уехал в Австрию, где выступал за "Тироль". Германия и Австрия — страны, где говорят на немецком, так что, по сути, у меня не было выбора.
Поначалу, конечно, было непросто. Занимался с преподавателем, сам проводил время за учебником. Наибольший эффект давал фактор среды, ведь вокруг меня все говорили на немецком. Помимо России я немало времени провожу в Австрии, что также позволяет мне постоянно практиковаться. Ну и, конечно, часто общаемся на немецком языке на всевозможных семинарах, жеребьевках, встречах, которые проводятся для национальных федераций, - цитирует специалиста пресс-служба РФС.
Напомним, все европейские чемпионаты были приостановлены из-за вспышки коронавируса. Чемпионат Европы был перенесен с лета 2020 на лето 2021 года.
Черчесов рассказал, для чего выучил немецкий
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, как и для чего он выучил немецкий язык.
Источник: Rusfootball.info
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