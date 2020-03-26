Reuters: в ФИФА заявили, что все истекающие контракты игроков должны быть продлены до конца сезона

ФИФА разъяснила, что делать с контрактами игроков и тренеров, которые истекают в конце этого сезона.

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Слова федерации передаёт Reuters.



ФИФА обязала клубы продлить все соглашения с игроками и тренерами, которые истекают в конце сезона.



- Если срок действия соглашения истекает в первоначальную дату окончания сезона, договор продлевается до новой даты его завершения, - сказано в документе ФИФА.



Тоже самое касается и следующего сезона, где срок начала соглашения будет корректироваться в зависимости от старта сезона.



В документы также присутствуют рекомендации о изменении дат трансферных окон.



Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире футбол в Европе был приостановлен.