Слова федерации передаёт Reuters.
ФИФА обязала клубы продлить все соглашения с игроками и тренерами, которые истекают в конце сезона.
- Если срок действия соглашения истекает в первоначальную дату окончания сезона, договор продлевается до новой даты его завершения, - сказано в документе ФИФА.
Тоже самое касается и следующего сезона, где срок начала соглашения будет корректироваться в зависимости от старта сезона.
В документы также присутствуют рекомендации о изменении дат трансферных окон.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире футбол в Европе был приостановлен.
Reuters: в ФИФА заявили, что все истекающие контракты игроков должны быть продлены до конца сезона
ФИФА разъяснила, что делать с контрактами игроков и тренеров, которые истекают в конце этого сезона.
Источник: getty images
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