Гендиректор "Ахмата": если в теории РПЛ возобновят 24 апреля, как футболисты будут играть после месяца простоя?

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров объяснил, почему важно тренироваться во время карантина.

Источник: ФК "Ахмат"