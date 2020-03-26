- "Ахмат" сейчас поддерживает форму, как в пионерском лагере. Футболистов же нам некуда девать, что еще остается делать. Если бы мы знали, как быть, то вируса уже давно не было бы.
Все футболисты "Ахмата" находятся в Грозном, распустить мы их не можем. Тупо сидеть по квартирам и номерам – тоже не выход. Если в теории 24 апреля РПЛ возобновят, как футболисты будут играть после месяца простоя?
Пока есть возможность, мы тренируемся для поддержания тонуса. Как только запретят тренировки – прекратим и сядем по номерам, - цитирует Айдамирова Metaratings.
Чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса в мире. В стране зафиксировано свыше 600 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Гендиректор "Ахмата": если в теории РПЛ возобновят 24 апреля, как футболисты будут играть после месяца простоя?
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров объяснил, почему важно тренироваться во время карантина.
Источник: ФК "Ахмат"
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