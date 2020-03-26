Заболотный рассказал, какой совет ему дал Семак в "Зените"



Форвард "Сочи" Антон Заболотный, ранее выступавший за " Зенит ", рассказал об обстоятельствах ухода из клуба. Также Заболотный признался, что советовался с наставником питерцев Сергеем Семаком, когда принимал решение о будущем.

Фото - РИА "Новости"

"Зимой Сергей Богданович говорил так: "Антон, у тебя будет 10-15 минут, причем, скорее всего, не в каждой игре. Ты можешь уйти в аренду, держать насильно я тебя не буду. Решай, время подумать у тебя есть".



А я задал встречный вопрос: "Сергей Богданович, вы авторитетный и большой в прошлом игрок, опытный человек, сталкивавшийся по жизни с самыми разными обстоятельствами. Пожалуйста, дайте мне совет не как тренер, а как бывший футболист. Как мне поступить?"



Как человек с большой буквы, Сергей Богданович проникся моей ситуацией и сказал буквально следующее: "Я бы на твоём месте остался в "Зените" и помог команде стать чемпионом. Такой шанс выпадает далеко не всем".



В тот же вечер на семейном совете мы обсудили создавшуюся ситуацию и решили, что мне лучше остаться в Санкт-Петербурге. Я очень хотел выиграть золотые медали", - приводит слова Заболотного Bobsoccer.



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