"Предложение из "Спартака" было зимой, но сумму я не знаю. Я готов был ждать до декабря, хотел остаться в "Локомотиве". Проблема была в том, что сначала "Локомотив" предложил контракт на год, а я хотел больше. А все, что писали про сумму контракта – неправда.
Неправда, что я хотел 2,9 миллиона евро и контракт дольше, чем на год. Я просто хотел остаться в «Локомотиве» на нормальных условиях. "Спартак" предлагал намного больше, чем "Локомотив".
Почему не ушёл? Первое – болельщики очень просили остаться. У меня в «Локомотиве» очень красивая карьера – все, что у меня есть в футболе, мне дал этот клуб. Уйти в "Спартак" было бы очень некрасиво. Это был сложный период, стресс для меня. Не ожидал, что будет так: думал, раз я столько сделал для клуба, подписание контракта пройдет намного легче. Я уже много раз доказал, но хочу доказывать и дальше, что клубу не надо жалеть о таком решении", — сказал Гильерме в интервью на ютуб-канале "Красава".
Гильерме: "Спартак" предлагал намного больше, чем "Локомотив". Уйти было бы некрасиво
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал о несостоявшемся переходе переходе в зимнее трансферное окно в московский "Спартак".
Фото: Rusfootball.info
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