"Станислав Черчесов ездил уговаривать Акинфеева, чтобы он был основным вратарем на Евро? Мне без разницы. Я просто хочу помогать команде: если посчитают, что я заслужил, что буду играть – с удовольствием сделаю, чтобы все были довольны. А Игорь для меня – легенда сборной", — сказал Гильерме в интервью блогеру Евгению Савину.
Маринато Гильерме получил российское гражданство в 2016-м году. Тогда же голкипер и дебютировал в сборной России в товарищеском матче против команды Литвы.
В отборочном турнире к чемпионату Европы 2020-го года Гильерме был основным голкипером нашей сборной, пропустив за весь цикл всего четыре мяча.
Напомним, что Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России в 2018-м году. Сообщалось, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет позвать Акинфеева на Евро-2020.
Напомним, что чемпионат Европы по футболу 2020 был перенесён на лето 2021-го года из-за пандемии коронавируса.
Гильерме: для меня Акинфеев - легенда сборной России
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме прокомментировал возможное возвращение в сборную России Игоря Акинфеева.
Фото: "СЭ"
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