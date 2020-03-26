Гильерме: Малком будет хорошим усилением для сборной России

Голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме оценил перспективы полузащитника "Зенита" Малкома выступать за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"
"Малком сказал, что готов играть за сборную России? О, для сборной это будет хорошее усиление. Но если он думает об этом, нужно отнестись серьезно. Потому что на сборную России после чемпионата мира смотрят совсем по-другому, с уважением. Люди на стадионы приезжают, всегда заполняют – ответственность очень большая", — сказал Гильерме в интервью на ютуб-канале "Красава".

Несколько дней назад бразильский футболист "Зенита" Малком в интервью заявил, что если он не получит вызов в национальную сборную Бразилии, то будет готов рассмотреть возможность выступления за сборную России.

Малком перешёл в "Зенит" летом 2019-го года из "Барселоны" за 40 миллионов евро.

В сезоне РПЛ 2019/2020 на счету бразильского полузащитника 5 матчей за "Зенит", в которых он забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Малком пропустил из-за травмы.


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Теги: Локомотив Зенит Гильерме Малком Сборная России
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