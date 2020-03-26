Ярошик признался, что пока не видит, за счёт чего ЦСКА может выйти из кризиса.
После возобновления сезона ЦСКА вылетел из Кубка России и не сумел одержать ни одной победы в трёх матчах РПЛ.
"Возможно, Виктор Гончаренко себя исчерпал. Он собрал этот состав, добился результата, но сейчас как будто упёрся в потолок. Не видно, за счёт чего ЦСКА будет прибавлять. С другой стороны, мы же не знаем трансферных планов клуба. Может, состав ещё усилится. А при нынешнем подборе футболистов нахождение в пятерке – не так уж плохо. Допускаю, что на этот сезон такая задача и ставилась. Пусть ЦСКА обычно стремиться к максимальным целям", - цитирует Ярошика "Советский спорт".
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Ярошик: возможно, Гончаренко в ЦСКА себя исчерпал
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Чехии Иржи Ярошик поделился мнением о проблемах московского клуба.
Фото - РИА "Новости"
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