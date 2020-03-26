Нападающий признался, что получает сообщения от фанатов практически со всего мира. Также, по словам Кокорина, теперь люди стали интересоваться игрой "Сочи".
"Я знаю, что у меня много друзей по всему миру. У них нет возможности приехать, но они мне пишут – например, что первый раз посмотрели наш футбол и теперь за "Сочи" болеют. Таких людей очень много. Уверен, другие болельщики тоже за нами следили. Всё-таки команда в последнее время показывала качественную игру. Думаю, если бы не перерыв – сейчас мы бы увидели большое количество зрителей на нашем стадионе.
Мне писали из Бразилии, Германии, у меня много хороших товарищей во Франции. Последнее письмо пришло вообще из Китая. Мы переживали, надо ли брать конверт – может, подвох какой-то. Там были карточки, просили расписаться, писали, что переживают за "Сочи". В итоге все подписали, продезинфицировали и запечатали в конверт", - приводит слова Кокорина пресс-служба РПЛ.
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Кокорин: последнее письмо пришло из Китая. Переживали, надо ли брать конверт
Форвард "Сочи" Александр Кокорин рассказал об интересе к собственной персоне со стороны болельщиков.
Фото - Р-Спорт
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