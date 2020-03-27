"Думаю, в начале апреля состоится дистанционное собрание клубов РПЛ. Что касается повестки дня, то ее еще не было. Ну конечно, будет обсуждаться, что делать дальше. Уже футболистов держать я не могу. Я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона", — цитирует Иванова Sport24.
Ранее футбольный журналист Сергей Егоров заявил, что президент "Урала" Григорий Иванов выразит мнение большинства клубов.
Владелец "Спартака" Леонид Федун тоже предлагал досрочно завершить сезон РПЛ, при этом объявив чемпионом "Зенит".
Напомним, что в настоящее время все российские футбольные турниры, проходящие под эгидой РФС, приостановлены, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавирусной инфекции.
По официальным данным, на сегодня в России выявлено 840 случаев заражения вирусом COVID-19, распространение которого началось в конце прошлого года в китайском Ухане.
Президент "Урала": я за завершение этого чемпионата без чемпиона
Президент "Урала" Григорий Иванов выступил за завершение текущего сезоны РПЛ без определения чемпиона.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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