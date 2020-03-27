Мещеряков: Кокорин в "Локомотиве"? Сейчас весна, у отдельных товарищей начинается обострение

"Хочу сразу прокомментировать и разговоры про Кокорина, и слухи итальянцев, которые пишут, что мы уже приняли решение отпустить Мариу.
Сейчас весна, у отдельных товарищей начинается обострение: появляются видения, звуки, голоса в голове. У некоторых открываются чакры, и с ними разговаривает космический разум, говорящий какую-то истину. Друзья, давайте внимательно относиться к собственному здоровью.
Все ссылаются на заседание совета директоров. Но его вчера не было и в ближайшие две-три недели тоже не планируется", — цитирует Мещерякова "Чемпионат".
Вчера появилась информация, что Александр Кокорин договорился с "Локомотивом" о трехлетнем контракте, по которому он заработает не менее 9 миллионов евро. По информации журналиста Ивана Карпова, Кокорин станет игроком "Локомотива" летом, когда у него закончится контракт с "Зенитом".
Во второй части сезона Александр Кокорин выступает "Сочи" на правах аренды из "Зенита". Сообщалось, что руководство "Сочи" желает сохранить Кокорина в клубе и предложить ему полноценный контракт.
В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о предварительной договоренности клуба с форвардом Александром Кокориным.
Фото: РИА Новости
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