Глава совета директоров "Локо": я не готов обсуждать возможность окончания чемпионата досрочно

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал возможное завершение сезона РПЛ из-за распространения коронавируса.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я не готов обсуждать возможность окончания чемпионата досрочно. Какое решение примут в апреле, так и будет. Финансовые потери? Пока рано о них говорить, все нужно будет считать.

Урезание зарплат футболистам не может быть решением одного клуба. Для начала ФИФА и УЕФА должны дать свои рекомендации на этот счет. Пока их нет, "Локомотив" будет в полной мере выполнять условия контрактов", — приводит слова Мещерякова Sport24.

В настоящее время сезон российской Премьер-лиги приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции, как минимум, до 10-го апреля.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов и владелец "Спартака" Леонид Федун выступили за досрочное завершение чемпионата России по футболу.

По официальным данным, на сегодня в России выявлено 840 случаев заражения вирусом COVID-19.

Всего в мире коронавирусом инфицировано более 537 000 человек. Погибло более 24 000 человек.


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Теги: Мещеряков Локомотив РПЛ Коронавирус
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