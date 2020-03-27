"Убедил ли "Зенит", что должен стать чемпионом? Конечно, не обязательно побеждать во всех матчах. У "Зенита" были неудачные игры, когда отсутствовали Дзюба и Азмун, но потом они вернулись и разнесли "Урал". Поэтому, думаю, "Зенит" — это команда номер один, и они к чемпионству готовы", — сказал Тихонов в эфире "Матч ТВ".
"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России после 22-х туров. В активе команды Сергея Семака - 50 очков. Идущие на втором и третьем месте "Локомотив" и "Краснодар" отстают от "сине-бело-голубых" на 9 очков.
Напомним, что сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.
Ранее некоторые российские функционеры выступили за досрочное завершение сезона РПЛ. Так, владелец "Спартака" Леонид Федун предложил завершить чемпионат, признав "Зенит" победителем турнира.
Тихонов: "Зенит" - номер один в РПЛ. Они готовы к чемпионству
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!