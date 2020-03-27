"Не нужно делать вид, что у нас ничего не происходит". Кержаков - о коронавирусе

Экс-нападающий " Зенита " и сборной России Александр Кержаков рассказал, как протекает его жизнь во время распространения коронавируса.

Фото: ТАСС

"Как я себя пытаюсь обезопасить? В поездах и торговых центрах надеваю маску. Не знаю, помогает ли это. Часто мою руки. У меня с собой всегда гель. Да, пришел к вам на интервью. Но расстояние между нами — больше метра.



Коронавирус — серьезная тема. У нас тоже заражаются люди каждый день. И заболевание идет большими темпами. Сейчас везде плохая обстановка. И не нужно делать вид, что у нас ничего не происходит", — сказал Кержаков в эфире "Матч ТВ".



Напомним, что сезон российской Премьер-лиги приостановлен, как минимум, до 10-го апреля из-за распространения коронавируса.



Ранее некоторые российские футбольные функционеры выступили за досрочное завершение сезона РПЛ.



По актуальным данным в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом.



Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 530 000 человек. Погибло более 24 000 человек.