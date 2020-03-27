Клопп: я расплакался, когда увидел видео людей поющих "You’ll Never Walk Alone" у отделения интенсивной терапии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Англии.

Источник: getty images

- Мой английский слишком плох, чтобы выразить все мое восхищение. Вчера мне прислали видео, где люди в больнице у отделения интенсивной терапии поют "You’ll Never Walk Alone", и я сразу же заплакал. Это невероятно, - цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".



Специалист уверяет, что это показывает, что дух людей не сломить. Клопп считает, что у таких людей есть чему поучиться, потому что они беспокоятся не только о себе.



Чемпионат Англии был приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса в мире. В Великобритании зафиксировано около 11 тысяч активных случаев заражения коронавирусной инфекцией.