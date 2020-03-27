Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Это не отпуск". Нобоа отговаривает людей приезжать в Сочи
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа отговаривает людей приезжать в город из-за коронавируса.
Источник: ПФК "Сочи"
- Эй! Это не отпуск, не приезжай в Сочи, - написал Нобоа в инстаграме.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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