В сборной России показали, как нужно соблюдать дистанцию на карантине (фото)

- Мы уже раздавали это фото. Но на нём #НашиПарни идеально соблюдают дистанцию. Сейчас так нужно делать везде. Берегите себя и других, - подписала фотографию пресс-служба сборной.Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля, а Евро-2020 был перенесён на 2021 год.