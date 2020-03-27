В сборной России показали, как нужно соблюдать дистанцию на карантине (фото)

Мы уже раздавали это фото. Но на нём #НашиПарни идеально соблюдают дистанцию. Сейчас так нужно делать везде. Берегите себя и других!— Сборная России (@TeamRussia) March 27, 2020
?#СборнаяРоссии pic.twitter.com/MdxsBfyJ3s
- Мы уже раздавали это фото. Но на нём #НашиПарни идеально соблюдают дистанцию. Сейчас так нужно делать везде. Берегите себя и других, - подписала фотографию пресс-служба сборной.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля, а Евро-2020 был перенесён на 2021 год.