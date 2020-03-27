Из-за пандемии коронавируса в мире чемпионат России был приостановлен до 10 апреля.
- Наша команда тренировалась группами, сегодня провели двусторонний матч. С завтрашнего дня в связи с указом президента РФ отпустили команду до 5 апреля. Готовим план работы на эти дни, футболисты дистанционно будут выполнять занятия вместе с тренером по физподготовке.
Самая главная проблема — непонимание, когда чемпионат возобновится. Остается поддерживать физическое состояние футболистов, а вот психологическое — тяжело. У нас много легионеров, весь март, по сути, провели на выезде, у многих семьи, которые они не видели. Ведь никто никуда не уехал из Екатеринбурга. Это влияет на общее состояние команды, - цитирует Парфёнова РИА Новости
В России выявлено свыше 1000 случаев заражения коронавирусом. 20 случаев зафиксировано в Свердловской области.
Парфёнов: главная проблема - непонимание, когда чемпионат возобновится
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов рассказал, что клуб отпустил игроков на карантин.
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