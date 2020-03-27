Игрокам "Крыльев Советов" продлили паузу от тренировок до 7 апреля

Руководство "Крыльев Советов" продлило паузу игрокам от тренировок до 7 апреля.

Источник: ПФК "Крылья Советов"

Об этом сказано в заявлении клуба.



- Руководством ПФК "Крылья Советов" совместно с медицинским штабом клуба принято решение продлить паузу в тренировочном процессе нашей команды. Футболисты могут приступить к занятиям 7 апреля. Такое решение было принято в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Иностранные футболисты "Крыльев" находятся в Самаре.



Все игроки нашей команды соблюдают рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также футболисты поддерживают физическую форму индивидуально, - гласит заявление клуба.



Напомним, чемпионат России был приостановлен до 10 апреля из-за вспышки коронавируса в мире. В стране зафиксировано свыше 1000 случаев заражения, а президент Владимир Путин сделал неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.