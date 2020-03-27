Об этом заявил генеральный директор клуба Станислав Лысенко.
- У нас есть юридические, законные основания для этого шага. Все время велась большая и кропотливая работа по возвращению названия. Решение уже принято — будем переименовываться. Готовим все необходимые документы. Остался вопрос чисто технический.
Как известно, по регламенту должно пройти 2 года. Закончится текущий сезон, правда, неизвестно когда… Но 1 июня, в любом случае, истекут эти 2 года дисквалификации бренда, и тогда начнется официальная процедура. В жизни все бывает, конечно, но я не вижу препятствий, чтобы наш клуб назывался "Кубанью", - цитирует Лысенко "Независимая спортивная газета".
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Президент страны Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.
"Урожай" будет переименован в "Кубань"
Клуб ПФЛ "Урожай" переименуют в "Кубань".
Источник: Новая Газета
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