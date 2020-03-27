Как сообщил журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке", на Скрипника выходили московские "Локомотив" и "Динамо".
Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В стране зафиксировано свыше 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Источник: главным тренером "Зари" интересуется "Динамо" и "Локомотив"
Главный тренер украинской "Зари" Виктор Скрипник заинтересовал сразу два московских клуба.
Источник: ФК "Заря"
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