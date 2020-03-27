Экс-судья Федотов - о возвращении на "Матч ТВ: позвонили, пригласили. Сделали под меня передачу про VAR

Экс-арбитр и эксперт "Матч ТВ" Игорь Федотов рассказал, почему вернулся работать на телеканал.

Источник: getty images

- Позвонили, пригласили. Идея у них возникла – никак не обсуждая Премьер-лигу, не обсуждая судей. Пригласили для разъяснений по ВАР: что бы было, если бы, начиная с 2000 года на чемпионатах мира и Европы, был бы ВАР.



Будет передача, под меня ее сделали, 25-30 минут она будет идти. Будут моменты, будет студия, хороший полицейский, кто-то будет за ВАР, кто-то будет против, - заявил Федотов на своём youtube-канале.