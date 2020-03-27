Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников рассказал, на какие позиции будет опираться союз при выборе решения.
- На данный момент никаких новых вводных по дате возобновления чемпионата нет — он приостановлен до 10 апреля, как это и говорилось. Мы будем руководствоваться позицией российских властей и УЕФА. Надеемся, что на следующей неделе будут проведены консультации с УЕФА и другими футбольными ассоциациями и будут выработаны единые рекомендации как в части оплаты футболистам, так и в части возобновления чемпионатов и еврокубков. Поскольку мы являемся частью европейского футбола, то должны действовать совместно с другими лигами, - цитирует Мельникова ТАСС.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Президент страны Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.
Стало известно, чем будет руководствоваться РФС в вопросе возобновления РПЛ
РФС 10 апреля примет решение о возобновлении РПЛ.
Источник: ВГТРК
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