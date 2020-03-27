Ребров вслед за Джикией выставил свою форму на аукцион

- Друзья, как вы знаете, Георгий Джикия проводит большой благотворительный челлендж! Все вырученные средства пойдут семье Артема Рогова, который очень нуждается в лечении. Аукционы Георгия уже вызвали широкий общественный резонанс и его футболки принесли семье мальчика внушительную сумму. Я принимаю эстафету от нашего капитана и призываю всех своих друзей и подписчиков помогать нуждающимся вместе. А на аукцион выставляю свою игровую футболку с одного из матчей Лиги чемпионов. Передаю эстафету добра Александру Максименко, Роману Зобнину и Дмитрию Комбарову. Теперь ваша очередь, - написал Ребров в инстаграме.Артем Рогов - годовалый мальчик, нуждающийся в дорогостоящем лечении.Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Президент страны Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.