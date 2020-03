Ребров вслед за Джикией выставил свою форму на аукцион

View this post on Instagram

Друзья, как вы знаете, @georgiy_14 проводит большой благотворительный челлендж! Все вырученные средства пойдут семье Артема Рогова, который очень нуждается в лечении (вся подробная информация на странице @canavan_artem_rogov). Аукционы Георгия уже вызвали широкий общественный резонанс и его футболки принесли семье мальчика внушительную сумму. Я принимаю эстафету от нашего капитана и призываю всех своих друзей и подписчиков помогать нуждающимся вместе. А на аукцион выставляю свою игровую футболку с одного из матчей Лиги Чемпионов. Передаю эстафету добра @maximenko_av @zobnin47 @kombarov_23 Теперь ваша очередь! Ниже – реквизиты, по которым можно помочь любой суммой! Отправляя смс, не забывайте подписывать свой перевод, «Артему Рогову». Это важно! А стартовая цена моей футболки — 5000?. Шаг-1000?. Закончим завтра, в 15:00. P.S. Со стороны фонда @bfsvoimiglazami, мы также подарим победителю аукциона благотворительный бокс из серии #изпоколениявпоколение P.P.S.Прошу Вас не делайте необдуманных ставок, это некрасиво! Указывайте реальные суммы! Карта СБЕРБАНКА РОССИИ 5469 4000 2513 4300 получатель Наталия Александровна Р. #ребров32 #георгийджикия спартакмосква #благотворительность #эстафетадобра