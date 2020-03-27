Глушаков: многие игроки уже не хотят доигрывать сезон в РПЛ

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, что многие игроки чемпионата России не хотят доигрывать сезон, приостановленный из-за коронавируса.
Источник: ФК "Ахмат"
- Слова Федуна, что сезон можно завершить? И Леонид Арнольдович, и президент "Урала" выступили с таким предложением. Я общаюсь с ребятами из других клубов. Многие уже хотели бы не продолжать этот чемпионат.

Потому что двоякое какое-то состояние. Кто-то в отпуске две-три недели, ничего толком не делает. Футболисты не понимают, как им собираться и играть — и, кажется, большого желания доигрывать у многих нет. Наверное, лучше перевернуть эту страницу и двигаться дальше, когда ситуация с коронавирусом успокоится. Одним словом, начать с чистого листа, - цитирует Глушакова [media=https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-poluzaschitnika-ahmata-denisa-glushakova-o-koronaviruse-grechke-doigrovke-sezona-spartake-pri-tedesko-kokorine-i-svoem-zhelanii-voyti-v-klub-100-1657207/].

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен до 10 апреля. Президент страны Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.


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Теги: Ахмат Глушаков
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