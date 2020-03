Экс-игрок "Зенита" Гарай станцевал в костюме тигра под Лопес

View this post on Instagram

Porque estoy encerrado. Porque pronto se acaba mi aislamiento. Porque estoy feliz por mi rodilla. Porque hay que inventar. Porque hay que re?r. Porque hay que distraerse. Porque mi mujer me ret? en el challenge que viraliz? en Instagram. Por esto y mucho m?s, he hecho este v?deo. Y lo m?s sorprendente es que mi rodilla me limita los pasos, pero me deja bailar. ?Os hab?is re?do de m? o conmigo? OBJETIVO CUMPLIDO. #G24 #bailaconlagorro