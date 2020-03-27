Круговой объяснил слова о мечте жить в другой стране

Защитник "Уфы" Данил Круговой объяснил свою мечту жить в другой стране.
Источник: "Чемпионат"
Отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, Круговому задали вопрос о его мечте. Он ответил, что это жизнь в другой стране.

- Приятно, что вы внимательно следите за моими сторисами. На вопрос, хотел бы я жить в другой стране, я ответил утвердительно, потому что у меня, как у любого футболиста, есть мечты и амбиции.

Я рад, что защищаю цвета молодежной сборной России. И буду делать все, чтобы защищать цвета национальной. Всем спасибо и берегите себя, - ответил футболист в инстаграм-сторис.

Летом 2019 года "Зенит" выкупил Кругового у "Уфы", но оставил в аренде в башкирском клубе на год. В нынешнем сезоне футболист принял участие в шести матчах Премьер-лиги.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире чемпионат Тинькофф Российской Премьер-лиги был приостановлен до 10 апреля. В России зафиксировано свыше 1000 случаев заражения.



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Теги: Зенит Уфа Круговой Коронавирус
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